Modica, studenti del Liceo Scientifico di Ascoli alla scoperta di Cava Ispica

Un viaggio di istruzione in Sicilia che gli studenti e gli insegnanti del Liceo Scientifico di Ascoli Piceno ricorderanno per la bellezza dei luoghi, per le straordinarie testimonianze storiche ma, anche, per la cordialità con la quale sono stati accolti. Nel loro tour isolano gli ospiti hanno potuto ammirare il barocco del Val di Noto, il mare accattivante, le vestigia di antiche civiltà e dominazioni. E non poteva mancare una visita ad un luogo come il Parco archeologico di Cava Ispica che studenti e professori hanno avuto modo di apprezzare grazie anche alla gentilezza del personale in servizio nella zona. Una gentilezza che - a detta della comitiva - è stata possibile riscontrare per tutta la durata del viaggio. Un lusinghiero biglietto da visita per la città di Modica ma, anche, per la Sicilia e i siciliani.

NELLA FOTO, la comitiva ascolana al Parco archeologico di Cava Ispica