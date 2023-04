Siracusa, controlli antidroga: arrestati due presunti spacciatori

Gli investigatori della Squadra Mobile, in sinergia con i colleghi del Commissariato di Polizia di Priolo Gargallo, hanno arrestato di un uomo di 35 anni e un altro di 40, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I due soggetti sono stati sottoposti a controllo mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura in contrada Targia e, a seguito della perquisizione, è stato rinvenuto, occultato sotto il sedile, un involucro contenente 216 grammi di cocaina. Il prosieguo della perquisizione nell’abitazione del trentacinquenne ha permesso di rinvenire un involucro contenente 3,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, mentre nell’abitazione del quarantenne è stata ritrovata la somma di 3.355 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. I due sono stati tratti in arresto e, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati alla Casa circondariale di Siracusa.