Calcio, La Russa: bene la promozione del Catania

"Ho voluto passare questo Primo Maggio in Sicilia. Ieri sono stato invitato dal presidente del Catania ai festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio in serie C. Sono rimasto sugli spalti, non ho accettato di andare in mezzo al campo perche' mi sembrava troppo. Sono andato pero' a rendere omaggio alla squadra che da' lustro alla citta', risalendo nelle categorie". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di una cerimonia per il Primo Maggio oggi a Paterno', nel Catanese. "Spero - ha aggiunto - che la squadra del Paterno' non retroceda".