Non rispetta l'affidamento ai servizi sociali in prova: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 23enne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, già condannato per diversi furti commessi nel 2020, era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma le ripetute violazioni della misura, prontamente comunicate dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria, hanno portato all’emissione dell’ordinanza di aggravamento.

Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa.