A Modica e Pozzallo i contributi regionali per i nuovi Centri comunali di raccolta

Modica e Pozzallo sono tra le sette città siciliane destinatarie di contributi da parte della Regione per la realizzazione ed il potenziamento dei Centri Comunali di Raccolta. Nel dettaglio 570.000 euro per Modica e 469.980 per Pozzallo, unici due centri del sud-est siciliano, sui quasi 5 milioni stanziati per tutto il territorio regionale nell’ambito del “PO FESR Sicilia 2014-2020" per realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta. Le somme verranno investite entro la fine del 2023 per l’ampliamento e la realizzazione di nuovi spazi dedicati alla raccolta differenziata. A darne notizia è il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate (nella foto): “Come rappresentante del territorio ibleo non posso che essere soddisfatto di questo cospicuo finanziamento che arriva per la provincia di Ragusa. Essere riusciti ad intercettare il 20% del contributo concesso dalla Regione non era per niente semplice né tantomeno scontato, come dimostra la graduatoria delle grandi città escluse da tale beneficio. Entro la fine dell’anno i lavori dovranno essere completati e quindi presto entrambe le comunità, quella modicana e quella pozzallese, potranno usufruire di un servizio di raccolta ancora più efficiente”.