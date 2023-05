Elezioni a Siracusa, depositate 25 liste: 8 i candidati a sindaco

Sono in tutto 25 le liste le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate 8 candidature a sindaco che sono state presentate alla Segreteria del Comune entro la scadenza di legge.

La pratica passa adesso alla Commissione elettorale circondariale per il controllo della regolarità formale e sostanziale delle liste e della documentazione ad esse inerente. Entro 24 ore, quindi entro le 12 di domani giovedì 4 maggio, saranno rese note le liste ammesse alla tornata elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio.

Delle 25 liste, 4 quelle a sostegno del sindaco uscente Francesco Italia: Francesco Italia Sindaco, Oltre movimento per la rigenerazione, Noi per la Città e Siracusa più verde;

7 liste sono a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia- Siracusa Protagonista, Insieme, Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Mpa;

4 le liste a sostegno del candidato sindaco Renata Giunta: Renata Giunta Sindaca, Pd, Movimento 5 Stelle, Lealtà e Condivisione;

3 le liste a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Garozzo: Fuori Sistema, Grande Siracusa e Siamo Siracusa;

3 le liste a sostegno di Edy Bandiera: Udc, Siracusa al Futuro, e Lista con Edy Sindaco;

2 le liste a sostegno di Roberto Trigilio: Nord chiama Sud e Trigilio Sindaco Sicilia Vera;

1 la lista a sostegno di Michele Mangiafico, Movimento Civico 4; ed 1, Vespri Siracusani, a sostegno di Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz”.