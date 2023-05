Piantedosi a Palermo: la lotta alla mafia primo punto governo Meloni

"La lotta alla mafia è al primo punto del governo Meloni: seguire il denaro, incoraggiare e supportare le attivita' degli inquirenti e delle forze dell'ordine. Ma dobbiamo anche sviluppare tutte le iniziative per creare le doverose cornici di sicurezza a esempio sulle ingenti risorse del Pnrr. Contestualmente abbiamo grande attenzione per le forze di polizia soprattutto per le risorse umane necessarie". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Palermo, nell'aula multimediale della Caserma Lungaro.

"E' stato un po' faticoso spiegare la scelta di essere a Castelvetrano nel giorno della Liberazione, ma non era un modo per sviare e deviare dalla celebrazione del 25 aprile, ma lanciare un messaggio chiaro: la mafia e il nazifascismo hanno tratti in comune, modelli che si propongono alla società con la violenza e la sopraffazione.

La concezione della violenza come elemento di regolazione dei rapporti e la compressione della libertà di pensiero". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Palermo.