Tragedie in Sicilia, due morti sul lavoro a Palermo e Carlentini

Non ce l'ha fatta l'operaio di 48anni che stamattina, a Palermo, è rimasto schiacciato da un autocompattatore della Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. Gravemente ferito, Mohamed Boujdouni, di Marrakech, è morto poco dopo il disperato tentativo dei medici del 118 di rianimarlo. L'incidente è avvenuto in via Ingham, nella zona industriale del quartiere Brancaccio, dove l'operaio stava lavorando alla manutenzione dell' autocompattatore nell'officina della ditta Eurotech. Per soccorrerlo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che lo hanno estratto da sotto una barra del mezzo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'area è stata sequestrata e sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. I tecnici dell'Asp di Palermo che si occupano della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno verificare se siano state rispettate le norme. Per il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, "quanto accaduto è inaccettabile. Non si può morire così e, soprattutto, non si può morire di lavoro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Mohamed Boujdouni, ennesima vittima innocente di un sistema che purtroppo non funziona come dovrebbe".

Un'altra persona, S.V., un uomo di 65 anni, è morta in contrada Piano Monici, a Carlentini, nel Siracusano, dopo aver perso l'equilibrio mentre aiutava un amico a sistemare il tetto di una casa. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta. La Cisl Sicilia sottolinea che dai dati Inail, già a gennaio 2023 gli infortuni sul lavoro denunciati in Sicilia erano 683 e soltanto a Palermo, nello stesso periodo, ben 406. Sempre a gennaio, un lavoratore è morto nel capoluogo siciliano e cinquedi tutta la Sicilia, dove lo scorso anno hanno perso la vita 60 persone.