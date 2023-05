Pte di Pachino senza personale, la sindaca protesta con i vertici Asp

Nei giorni scorsi la sindaca di Pachino Carmela Petralito si è rivolta al Direttore Generale dell’ASP di Siracusa, al Direttore Sanitario della stessa ASP, al Direttore UOC Cure Primarie, al Direttore UOC Anestesia e 118 e al

Direttore Distrettuale di Noto per rappresentare la grave situazione di Pachino a chiedere immediati interventi.

“Sono intervenuta tempestivamente appena ho appreso che la programmazione dell’attività del PTE di Pachino per il mese di maggio prevede l’assenza di personale medico per ben 24 turni! - scrive la sindaca Petralito - Più volte sono già intervenuta in passato su questo tema, che è di importanza fondamentale per la qualità della vita dei miei concittadini e dei turisti che scelgono la nostra zona.

Già pochi mesi dopo la mia elezione, avevo chiesto un incontro al Sig. Direttore Generale dell’ASP Siracusa, per rappresentare anche la carenza di personale medico destinato al PTE. Proprio con specifico riferimento al PTE, è stata più volte ribadita, anche dal consiglio comunale in seduta aperta, all’Asp, così come alla Regione, la necessità di assegnare sufficienti unità di personale medico per coprire tutti i turni. Lo ho fatto ancora il 25 gennaio scorso e poi in un incontro con i vertici sanitari di codesta Azienda.

Ancora nell’ottobre scorso, sottolineavo “l’esigenza di garantire sempre la presenza di personale medico a bordo dell’ambulanza del 118” ed abbiamo ricevuto delle rassicurazioni per il futuro, tra cui la prossima riattivazione del PPI, che però non è ad oggi ancora avvenuta.

Sottolineo - prosegue la sindaca di Pachino - l’estrema urgenza di intervenire con efficacia, per garantire una valida assistenza sanitaria di emergenza in una zona che conta più di 25mila residenti e che, tra poche settimane, vedrà crescere le persone presenti almeno di tre volte. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio del ripetersi di episodi tragici come quello che di recente ha visto il decesso di un giovane pachinese che rappresenta un monito che non può essere ignorato.

Si aggiunga, infine, che in visione della stagione estiva, è necessario programmare ed attivare al più presto il servizio di Guardia Medica nel borgo di Marzamemi già a partire dal prossimo mese di giugno.

Peraltro, il più vicino ospedale è a 25 chilometri, da percorrere su strade trafficate e non certo agevoli e non è quindi accettabile che il PTE di Pachino possa essere per ben 24 turni al mese privo della presenza di un medico”.