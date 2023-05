All'Hotspot di Lampedusa ospiti 1.425 migranti

Sono 1.425 i migranti ospiti, dopo il trasferimento di 349 di ieri sera con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle, dell'hotspot di Lampedusa. Una struttura, in contrada Imbriacola, che potrebbe ospitarne poco meno di 400. I 349 giunti all'alba a Porto Empedocle sono in corso di smistamento, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verso i centri d'accoglienza di Catania, Siracusa, Agrigento e alcune strutture delle Marche. Al momento, non sono programmati altri trasferimenti da Lampedusa.