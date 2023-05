Elezioni a Siracusa, Garozzo: "Abbandonati i residenti di via Lido Sacramento" VIDEO

“Una situazione che ha del paradossale. Una strada chiusa da due anni è l’emblema del menefreghismo di chi amministra oggi questa città. Lasciare via Lido Sacramente in queste condizioni crea notevoli disagi a centinaia di residenti e alle tante attività commerciali della zona. Questa arteria è stata, da sempre, una delle più importanti per raggiungere una delle zone balneari più belle del nostro territorio. Vederla in queste condizioni è veramente incredibile; è la dimostrazione della totale disattenzione verso le zone di mare che, nel nostro programma, sono invece centrali perché ormai densamente abitate e sempre importanti per l’economia locale ed il turismo". Lo afferma il candidato a sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo che prosegue: " Il Comune poteva riaprirla con un intervento tampone nelle more di un finanziamento, nazionale o regionale che sia. Invece si è dimenticato della necessità di consolidare questo tratto di costa dove insistono molte abitazioni.L’attuale amministrazione sta spendendo centinaia di migliaia di euro per rifare il manto di tante strade cittadine. Interventi sicuramente necessari, ma che cozzano profondamente con il totale abbandono di via Lido Sacramento. Una scelta irresponsabile che, inoltre, taglia dalla viabilità cittadina, un’altra via di fuga per mezzi di soccorso costretti ad un giro largo per accedere a questa zona della città.

Ritengo che via Lido Sacramento sarà una priorità della mia amministrazione in caso di elezione. Basterà un arco temporale abbastanza breve per risolvere il problema. La buona amministrazione questo deve fare in casi del genere”.