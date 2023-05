Spaccio di droga e telefonini nel carcere di Brucoli:11 arresti

Un traffico organizzato di sostanze stupefacenti con spaccio di droga nel carcere di Brucoli (Augusta), nel Siracusano, è al centro di un'operazione di guardia di finanza e polizia penitenziaria che stanno eseguendo un'ordinanza cautelare personale nei confronti di undici indagati. L'inchiesta, denominata 'Alcatraz', è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania che contesta anche "l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti". Il provvedimento è in corso di esecuzione in Sicilia, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

Nell'operazione Alcatraz sono impegnate oltre 80 persone, tra militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania e del nucleo investigativo di Palermo della Polizia Penitenziaria. Il provvedimento è stato eseguito con l'ausilio di finanzieri del Servizio centrale investigazione sulla criminalità Organizzata, dei comandi provinciali di Palermo, Ragusa e Udine delle Fiamme gialle e, per la Polizia penitenziaria, con l'ausilio di personale del nucleo investigativo di Padova e di Catanzaro, sotto il coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale.

L'ordinanza di misure cautelari personali è stata emessa dal gip di Catania, su richiesta della Dda del capoluogo etneo, nei confronti di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, di traffico organizzato di sostanze stupefacenti e di spaccio di droga nella di reclusione di Brucoli e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti.