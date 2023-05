Ispica, Stornello (PD): elaborati del nuovo PRG "dimenticati" a Palazzo Bruno?

Gli elaborati del nuovo Piano Regolatore di Ispica, aggiornati con i vincoli del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, nel novembre 2021 sono stati consegnati dal progettista incaricato, il professor Giuseppe Gangemi che è deceduto a fine aprile. “Da un anno e mezzo giacciono in qualche cassetto di Palazzo Bruno e non sono stati trasmessi al Consiglio comunale che è il titolare dell’esame dello strumento urbanistico”. Lo rileva il consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica Gianni Stornello che ha rivolto al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale un’articolata e circostanziata interpellanza.

Al Sindaco il consigliere del PD chiede “quali ostacoli o valutazioni hanno impedito all’Amministrazione comunale la trasmissione degli elaborati di progetto del Piano regolatore aggiornati al Consiglio comunale per l’esame di sua competenza e se non ritiene di trasmettere con urgenza gli elaborati di progetto del Piano regolatore aggiornati al Consiglio”. Al Presidente del Consiglio comunale chiede di “promuovere atti formali e ufficiali per prendere in carico gli elaborati del progetto di Piano regolatore e portarli all’attenzione del Consiglio in tempi brevissimi, comunque tali da consentirne un attento esame preventivo da parte dei consiglieri”. Stornello afferma che “una pianificazione urbanistica aggiornata è fondamentale per il centro urbano di Ispica e per tutto il suo complesso territorio. La Regione Sicilia si è dotata di una disciplina in materia che ha di fatto superato ed abrogato la precedente”. Il caso di Ispica, spiega Stornello “rientra fra quelli previsti dalle norme transitorie e dalle circolari esplicative della nuova legge che permettono di rifarsi alla vecchia normativa qualora il Piano risulti a tutti gli effetti depositato e sia avviato e concluso l’iter della fase istruttoria: premesse e condizioni evidenti nel caso di Ispica che quindi può proseguire il procedimento in base alla normativa previgente.