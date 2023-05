- L'allerta rossa per condizioni meteo avverse, per la provincia di Trapani, Palermo (zona Ovest e capoluogo) e Agrigento (zona Ovest), resterà così fino alla mezzanotte di oggi, poi passerà ad arancione. Lo rende noto la Protezione civile regionale che raccomanda ai sindaci di predisporre azioni di prevenzione in base alle criticità del territorio.