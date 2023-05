Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in visita all’ospedale San Marco di Catania.

Sarà a Catania mercoledì 17, alle 16.30, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Per lui sarà una visita importante in una delle strutture, l’Ospedale “San Marco, tra le più qualificate della Sicilia. L’appuntamento è stato organizzato dal deputato nazionale Francesco Ciancitto, componente della commissione Sanità della Camera dei Deputati.

Con il Ministro Schillaci si affronteranno le questioni sanitarie siciliane ed in particolare le emergenze strutturali dei territori, in vista della programmazione futura, legata agli investimenti destinati alla Regione Siciliana dal PNRR. Saranno presenti all’appuntamento il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno e l’assessore alla Salute, Giovanna Vol