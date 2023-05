Festival dell'Economia Civile, a Modica incontro con Leonardo Becchetti

La città di Modica sarà quest’anno una delle tappe di avvicinamento al V Festival dell'Economia Civile che si terrà a fine settembre a Firenze e lo sarà attraverso un appuntamento in programma già venerdì prossimo, 19 maggio, con Leonardo Becchetti (nella foto), professore di economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e tra i fondatori della Scuola di Economia Civile.

“Oltre i limiti: l’impegno che (ci) trasforma” è il titolo del Festival che diventa anche titolo dell’appuntamento organizzato a Modica dalla Cooperativa Don Puglisi insieme ad altri partner del territorio - Fondazione Val di Noto, Liceo Galilei-Campailla, L’Arca, Crisci Ranni - che si terrà nello spazio della Chiesa di San Nicolò ed Erasmo di Modica Alta, reso luogo vivo di cultura dai giovani del gruppo Immagina.

Dopo la condivisone delle testimonianze del territorio, a partire dalle 18.30, alle 19.15 è previsto l’intervento del prof. Becchetti, a cui seguirà un dibattito aperto.

«La nostra Cooperativa ha scelto già da tempo di essere dentro la rete dell’economia civile, fondando le proprie regole dentro il contesto della ricerca di un’economia più fraterna e più giusta, concentrata sulla custodia dei beni comuni e su strumenti di sostenibilità manageriale e sociale», spiega il Presidente Maurilio Assenza: «Abbiamo dunque voluto promuovere questo momento per trasformare questa scelta in un messaggio a beneficio della crescita della città. Condividere le esperienze del territorio significa darci insieme un’occasione di superamento di tutti quei limiti, dallo scoraggiamento alla crisi economica, che ostacolano la felicità comune. Si tratta di un percorso necessario in una città che sa dimostrarsi capace di compiere scelte consapevoli, anche - come nel nostro caso - a beneficio di filiere dense di valori etici e ingredienti sociali».