Noto, al Museo Civico si inaugura il 18 la mostra "Flora fauna & cemento"

Al Museo Civico di Noto si inaugura giovedì 18 maggio alle 18, la mostra "Flora fauna & cemento - bellezza e criticità nel nuovo paesaggio siciliano" a cura di Aldo Premoli. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 ottobre prossimo. "Al centro dell’esposizione - affermano gli organizzatori - stanno la bellezza e le criticità del territorio siciliano. La Sicilia, il suo paesaggio e la sua popolazione, divengono qui paradigma per l’intero pianeta. Perché questa isola è sotto molti aspetti un paradiso, ma è per altri è una terra ferita dall’aggressione di attività umane sconsiderate. Questa mostra invita a riflettere sulle responsabilità che tutti abbiamo in quel che sta accadendo. Ma c’è un secondo livello di lettura. L’ambiente che ci circonda un tempo veniva definito paesaggio. Secondo alcuni il paesaggio esiste attraverso le sue forme di rappresentazioni letterarie o proprie delle arti visive. Secondo altri questo paesaggio estetizzato è un feticcio culturale che pretende inutilmente di ibernare l’esistente arrestando il corso degli eventi. La stessa rappresentazione della “figura umana” risente della modificazione dell’ambiente che l’avvolge. “Uomo” e “Natura” si confrontano oggi con una nuova consapevolezza. Di tutto questo parlano i 30 artisti e le oltre 100 opere che si allineano in questa esposizione articolata, ma pensata per essere compresa da tutti: dai 3 a i 100 anni".

Biglietto unico. Intero 10 € - Ridotto (gruppi di 6+ persone e over 65) 7 € - Studenti e residenti 5 €