Lentini, l'auto finisce fuori strada: un morto e un ferito grave

Una donna morta e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi al chilometro 4 della strada statale 385, in territorio di Lentini. La vittima è una donna di 75 anni che viaggiava a bordo di una Land Rover condotta dal figlio di 56 anni. L'auto sarebbe finita fuori strada a causa dell'asfalto bagnato. Sul posto sono intervenute due ambulanze e, vista la gravità delle ferite riportate dai due occupanti dell'auto, sul posto è atterrato anche l'elisoccorso. La donna e il figlio, entrambi di Militello in Val di Catania, hanno ricevuto i primi soccorsi dal personale medico delle ambulanze ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Il figlio è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Marco di Catania. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

(Foto Franco Assenza)