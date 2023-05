Modica, l'addio a Giorgio Fratantonio: ha raccontato in TV folclore e tradizioni

L’ultimo saluto al giornalista modicano Giorgio Fratantonio, morto a 73 anni nella notte tra domenica e lunedì, è stata una sorta di “carrellata” tra gli eventi – culturali, religiosi, folcloristici – e l’informazione racchiusi in quarant’anni di televisione privata siciliana: quelle emittenti TV con le quali Giorgio ha collaborato contribuendo a divulgare fatti e curiosità che affondano le radici nelle tradizioni di una Sicilia madre e matrigna, gelosa e generosa, splendida e ingrata allo stesso tempo. Tra le navate del duomo di San Giorgio, a Modica, c’erano tanti colleghi di Giorgio e decine di amici, molti solo telespettatori. Ma, anche, rappresentanti delle Istituzioni locali e del mondo della cultura: tutta la gente “raccontata” da Giorgio con uno stile semplice e comprensibile. Come quando, per la festa di San Giorgio, era sommerso dall’entusiasmo dei fedeli e dei portatori, letteralmente inghiottito da quella manifestazione popolare che non è mai stata una semplice processione.

Ma Giorgio sapeva essere anche elegante e formale al punto giusto. Come in occasione delle 19 edizioni di quel concorso di poesia “EvViva la mamma” dedicato alla sua mamma, “Donna Raffaella”. Un concorso di poesia che racchiudeva tutto il suo amore per la figura della madre. Di ogni madre.

E Padre Michele, parroco di San Giorgio, nella sua omelia, ha messo in evidenza questo forte sentimento di Giorgio nei confronti della mamma ma, anche, la generosità e l’amicizia di una persona sempre desiderosa di conoscenze da condividere con gli altri.

Il rito funebre è stato celebrato da Padre Michele, Padre Crescenzio e Padre Stefano; hanno concelebrato altri sacerdoti delle parrocchie modicane che hanno sempre avuto in Giorgio un vero ambasciatore di gioia festosa.

Al termine della santa messa, le testimonianze e i ricordi dei colleghi Isabella Papiro, Salvatore Cannata e Cinzia Vernuccio che ha letto il “saluto” della scrittrice e poetessa Grazia Dormiente all’amico Giorgio. E, poi, l’omaggio dei portatori di San Giorgio che hanno sollevato la bara verso la statua del Santo Cavaliere al grido di “Giorgio, presente”!