Nasce all'ospedale di Siracusa una banca del latte donato

L’Asp di Siracusa ha inaugurato questa mattina nell’ospedale Umberto I di Siracusa la Banca del Latte Umano Donato, la quarta in Sicilia. Il servizio è ospitato al primo piano dell’ospedale di Siracusa in locali (ex Direzione sanitaria) ristrutturati ed adeguati con arredi e apparecchiature donati dal Rotary Club Siracusa Monti Climiti e da Isab-Lukoil con la partecipazione attiva dell’Associazione Gruppo Mamme Siracusa. A benedire i locali, dopo il taglio del nastro, è stato il cappellano dell’ospedale Frate Gabriele.

A condurre la cerimonia di inaugurazione è stato il direttore del reparto UTIN e Neonatologia Massimo Tirantello, alla presenza del prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto, del presidente nazionale delle Banche del Latte Umano Donato Guido Moro, del direttore del Dipartimento Materno Infantile Antonino Bucolo, del presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti Silvia Margherita, del vice direttore generale delle Risorse Umane dell’Isab Claudio Geraci e della presidente del Gruppo Mamme Siracusa Concita Nucifora. Presenti numerosi rappresentanti delle associazioni, operatori sanitari, pediatri di famiglia, cittadini.

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con la Direzione dell’Azienda sanitaria per il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo - ha detto il prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto - e un grazie in anticipo lo rivolgo soprattutto alle donne che daranno questo contributo di solidarietà donando il proprio latte per migliorare lo standard di salute della collettività. Esprimo inoltre il mio particolare apprezzamento per la collaborazione che registro in questa provincia tra pubblico e privato che fa raggiungere splendidi risultati”.

Il direttore sanitario Salvatore Madonia ha sottolineato l’importanza di una Banca del Latte che prevede una serie di attività di controlli e di vigilanza regolate da normative, sulla individuazione delle donatrici, sulla lavorazione e conservazione del latte e sulla individuazione dei piccoli destinatari. Procedure – ha sottolineato – seguite nella massima sicurezza e secondo i più rigorosi sistemi di controllo che rappresentano una garanzia sia per le donatrici che per i piccoli destinatari”.