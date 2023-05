Elezioni, rush finale dei 5 Stelle: Conte a Priolo, Carlentini e Siracusa

Entra nel rush finale "L'Altra Sicilia tour"del M5S organizzato dal coordinatore siciliano del Movimento, Nuccio Di Paola, per sostenere i candidati Cinquestelle alle prossime amministrative nell'isola del 28 e 29 maggio in 128 Comuni. Da lunedi' sara' l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, ad affiancare Di Paola nelle varie tappe previste in Sicilia, mentre il 25 e il 26 sara' nell'isola il presidente Cinquestelle Giuseppe Conte, i cui spostamenti saranno comunicati nel dettaglio nei prossimi giorni. Questi gli appuntamenti: Lunedi' 22 maggio ore 15 Valderice, ore 17.30 Paceco, ore 21 Pantelleria. Martedi' 23 ore 13 Barrafranca, ore 18 Piazza Armerina, ore 20.30 Catania; Mercoledi' 24 ore 10.00 Gravina di Catania, ore 11 Carlentini, ore 12.30 Priolo, ore 13.30 Siracusa, ore 16.00 Buscemi, ore 19.00 Ragusa". "In Sicilia - dice Di Paola - contiamo di avere numeri ben diversi da quelli registrati nei giorni scorsi in altri Comuni italiani. Vogliamo gettare le basi per costruire un'altra Sicilia, una Sicilia totalmente diversa di quella in i governi che l'hanno amministrata ci stanno facendo vivere e in cui i pilastri portanti di sanita', ambiente e lavoro sono sempre piu' precari. Ringrazio Roberto Fico per il supporto che ci dara', con lui parleremo ai siciliani di tanti temi di loro interesse, soprattutto di quell'autonomia differenziata che, con la complicita' del governo Schifani, rischia di far diventare una voragine il gap che ci separa dal resto d'Italia, mettendo la pietra tombale sul futuro della Sicilia".