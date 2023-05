Minorenne bloccato nel centro abitato di Palagonia con 100 grammi di 'coca'

Intorno alle 15.30 l’equipaggio della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di un servizio di prevenzione anticrimine nel centro abitato di Palagonia, ha notato il sopraggiungere del giovane che transitando lungo la via Altarello, a bordo di un ciclomotore, stava dirigendosi in direzione opposta.

E’ stato però l’occhio esperto dei membri dell’equipaggio ad accorgersi, proprio nel momento in cui i due mezzi si sono incrociati, di essere stati osservati dal minore nell’evidente tentativo di carpirne le mosse.

Tanto è bastato pertanto perché i Carabinieri facessero una rapida inversione di marcia e procedessero all’immediato controllo del ragazzo che, tra l’altro, ha sin da subito manifestato un comportamento irascibile.

Ben presto, infatti, i militari hanno scoperto che il nervosismo del ragazzo era motivato dal possesso di un corpo estraneo, piuttosto voluminoso, che questi occultava all’interno dei pantaloni, all’altezza dell’inguine.

L’immediato accertamento dei Carabinieri ha consentito di scoprire che esso era costituito da tre involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina, per complessivi 300 grammi, mentre, nascosto all’interno dello scooter, è stato reperito e sequestrato anche un coltello di 22 centimetri.

Nei confronti del 14enne, nell’immediatezza condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti a Catania, è stata disposta la convalida dell’arresto ed il successivo collocamento in idonea struttura di accoglienza.