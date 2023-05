Maltempo, danni per il vento nelle serre di Vittoria e Santa Croce Camerina

E' il versante ipparino del territorio ibleo ad avere subìto, fino a questo momento, le maggiori conseguenze del maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia sud orientale. A Comiso è stato necessario mettere in sicurezza le impalcature della cupola della chiesa dell'Annunziata a causa delle forti raffiche di vento. Alberi divelti nel Vittoriese dove il vento ha danneggiato le coperture di alcune serre. Impianti serricoli danneggiati anche nelle campagne di Santa Croce Camerina. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per cartelloni pubblicitari abbattuti dal venti e per alberi in mezzo alla strada. Si sono anche verificate delle interruzioni nella erogazione dell'energia elettrica: al lavoro le squadre disponibili dell'Enel.

(Foto Franco Assenza)