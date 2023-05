Modica, confronto tra candidati a sindaco: nota della Cgil

La Camera del lavoro di Modica ha organizzato per domani, 24 maggio, alle 19, un incontro-confronto con i tre candidati a sindaco della città. L'appuntamento però non si farà - informa la Cgil - perchè i candidati Monisteri e Gerratana hanno comunicato di non poter partecipare per impegni precedentemente assunti. La candidata Castello ha confermato la propria disponibilità. "Come Camera del lavoro presenteremo un nostro documento con cui comunicheremo alla città la nostra proposta in merito ai punti critici salienti su cui da tempo la politica non è riuscita a dare risposta: finanze, dipendenti comunali, SPM, servizi sociali, ambiente, urbanistica.