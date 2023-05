Priolo, funzionari di Polizia incontrano gli studenti

La dottoressa Sulfaro, dirigente del Commissariato di Polizia di Priolo Gargallo, ha visitato gli istituti scolastici della cittadina.Il 16 e il 18 maggio, il Commissario Capo della Polizia di Stato ha incontrato gli alunni delle scuole secondarie di I e di II grado, affrontando la tematica dell’attività della Polizia di Stato nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo.

Il 19 maggio, invece, il Dirigente della Polizia ha incontrato i bambini della scuola primaria, ai quali sono stati mostrati i veicoli e motoveicoli in dotazione alla Polizia Stradale, le strumentazioni tecnologiche in uso alla Polizia Scientifica e le unità cinofile.

Gli incontri sono stati l’occasione per avvicinare i giovani studenti alle Istituzioni, per comprendere l’importanza del rispetto delle regole, nel solco del claim della Polizia di Stato “essercisempre” e di preparazione ai valori ed al significato della Giornata Nazionale della Legalità del 23 maggio.