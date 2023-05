Scherma Modica, Carmelo Gurrieri medaglia di bronzo ai Campionati italiani non vedenti

È stata la Sicilia ad ospitare l’edizione 2023 dei Campionati Italiani Paralimpici e Non Vedenti, lo scorso fine settimana nel Palazzetto dello Sport di Santa Venerina ad Acireale. Per la Conad Scherma Modica giunge la medaglia di bronzo di Carmelo Gurrieri nella spada non vedenti. Dopo un ottimo girone preliminare Gurrieri entrava nel tabellone di eliminazione diretta come testa di serie nº2. Agli ottavi è derby modicano con il compagno di allenamento Tommaso Ferraro superato per 10/5. Ai quarti di finale affronta e vince contro il napoletano Miranda Mercu per 10/6 guadagnandosi così un gradino del podio, per poi cedere in semifinale al pisano Pesaresi, risultato successivamente vincitore della gara e del titolo italiano. Buona prova anche per Leonardo Napolitano 6º classificato nella categoria C paralimpica di spada maschile, fermato ai piedi del podio dal pisano Venturi. Contemporaneamente alle gare di Santa Venerina di concludeva la lunga kermesse di Campionati Nazionali a Riccione, che ha visto in due settimane scendere in pedana prima gli under14 per il Campionato Italiano di categoria e successivamente gli under17 e gli under20 per i Campionati Nazionali Gold. È mancato l’acuto per gli schermitori modicani, ma in evidenza con una buona prova tra gli under14 Ottavia Iacono nel fioretto femminile allieve, fermata per la finale ad otto dalla jesina Fattori poi vincitrice della gara; tra gli under17 Edoardo Aprile ed Emanuele Santoro che hanno sfiorato entrambi la finale ad otto del fioretto maschile gold. Prossimo fine settimana per la Conad Scherma Modica obiettivo puntato su Padova per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani. Una nutrita compagine della Contea partirà per il Veneto a contendersi i titoli italiani di categoria: Aprile, Cartia, Benedetto, Pitino, Scalora gareggeranno nella prova cadetti di fioretto maschile, Stepovik fra le cadette di fioretto femminile e Tidona nei cadetti spada maschile. Benedetto e Scalora inoltro parteciperanno anche alla gara nella categoria superiore dei giovani fioretto maschile assieme a Spampinato.