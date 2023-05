Reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, arriva la proroga di 6 mesi

“Apprendiamo dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, della proroga di sei mesi al mantenimento del Reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina in attesa di una più strutturale soluzione per quella che riteniamo una eccellenza della sanità siciliana.

Questa è una ulteriore dimostrazione che la costante sinergia tra il Presidente della regione, l'Ars e il governo nazionale portano buoni frutti. Si tratta di un piccolo ma importante e determinante passo che apre una piccola speranza per un polo sanitario necessario e riferimento della Sicilia orientale”.

Lo scrivono il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, l’assessore regionale Elvira Amata, ed il deputato nazionale nonchè componente della commissione parlamentare alla Sanità, Francesco Ciancitto.