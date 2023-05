Incidente sul Gran Sasso, morti 2 alpinisti esperti

Raffaello Toro, 44enne di Spoltore (Pescara) membro del Collegio guide alpine d'Abruzzo, e il pescarese Gianluca Camplone, 51 anni, sono le vittime dell'incidente accaduto lungo la parete nord del Corno Piccolo (2.655 metri) sul versante teramano, nel massiccio del Gran Sasso.

Secondo il Soccorso alpino d'Abruzzo, gli escursionisti procedevano legati tra di loro "in conserva" nel canale Sivitilli sopra Prati di Tivo, quando sono stati sorpresi da uno smottamento causato dal disgelo della neve. Circa a quota 2.300 metri uno dei due è scivolato trascinando con sé l'altro. La caduta di diverse centinaia di metri non ha lasciato loro scampo.

Sia Camplone che Toro erano alpinisti esperti. Il secondo, in particolare, era una guida alpina attenta che consigliava di "studiare, conoscere, approfondire, saper rinunciare" a chi si apprestava ad affrontare un'escursione.