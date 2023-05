Ragusa, la cooperativa Progetto Natura rilancia il suo ruolo nelle produzioni d’eccellenza siciliane

Con oltre 41 milioni di litri di latte vaccino commercializzato, pari al 25% dell’intera produzione siciliana, e con 95837 kg di formaggio Ragusano Dop, che ne attestano la posizione di leader di mercato, la cooperativa Progetto Natura rilancia il suo ruolo centrale nelle produzioni d’eccellenza siciliane.

Nel dettaglio ci sono anche altri dati che esaltano la variegata capacità produttiva come i 375313 kg di formaggi commercializzati e quasi un milione di litri di latte ovino. Tra il latte bovino raccolto, oltre 1 milione e 650.000 litri è stato destinato alla produzione di Ragusano Dop, mentre i restanti litri sono stati commercializzati con la qualifica “Alta Qualità”, filiera controllata nel rispetto della normativa Iso 22005 e con certificazione Cremba relativa al benessere animale.

E poi ci sono anche i dati economici, tutti col segno positivo, come l’incremento di quasi il 4,1% sul valore della produzione e un utile di bilancio, che confermano Progetto Natura, con i suoi 252 soci allevatori, la più grande cooperativa in Sicilia per raccolta del latte. Questi numeri hanno dato il via libera al bilancio 2022 nel corso dell’assemblea dei soci che ha approvato anche il piano triennale di sviluppo con più di 6 milioni di euro di investimenti. I risultati e tutti i dati del bilancio, chiuso al 31 dicembre 2022, sono stati illustrati nel dettaglio dal direttore Salvatore Cascone e da Giorgio Ragusa. Evidenziano un valore della produzione di 28.592.880 euro, con un incremento del 4,1%, rispetto all’esercizio precedente, ed un utile di 17.25 euro. Il presidente Giovanni Campo, nella relazione sulla gestione, ha evidenziato come nonostante a livello generale l’aumento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento dei mangimi hanno indotto gli allevatori a frenare la produzione, la commercializzazione del latte ha visto la movimentazione di 41.199.303 litri di latte vaccino e di 981.068 litri di latte ovino.