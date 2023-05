Elezioni, spoglio lumaca a Siracusa: operazioni chiuse soltanto a Ragusa

Va molto a rilento lo spoglio nei capoluoghi siciliani dove si è votato per le comunali. Solo a Ragusa il risultato e' definitivo con la vittoria al primo turno di Giuseppe Cassi' (De Luca e liste civiche) col 62,92%. A Catania le sezioni scrutinate sono solo 122 su 336. Il candidato del centrodestra Enrico Trantino è largamente in testa col 67,26%. A Trapani le sezioni scrutinate sono 51 su 67. Giacomo Tranchida (liste civiche) e' in testa col 42,9%. A Siracusa le sezioni scrutinate sono 82 su 123. Per ora andrebbero al ballottaggio Ferdinando Messina (centrodestra) col 32,55% e Francesco Italia (liste civiche e sindaco uscente) col 23,41%.

Giuseppe Cassì è stato rieletto sindaco a Ragusa con il 62,92% dei voti, superano lo sbarramento del 5% le cinque liste civiche in suo sostegno; per quanto riguarda gli sfidanti, rimane fuori dal Consiglio comunale Forza Italia (0,91%), mentre superano il 5% le liste di FdI, Pd e M5s.

A Modica vince Maria Monisteri Caschetto, con oltre il 67%. Exploit della Dc, primalista, sopra il 23%. Il M5s non supera lo sbarramento del 5%,fuori dal Consiglio comunale.

Maria Rita Annunziata Schembari confermata sindaca di Comiso . Ha vinto le elezioni con il 74,10% dei voti, a seguire Salvatore Liuzzo, sostenuto da tre liste tra cui quella del Pd, che si ferma a quota 25,90%.