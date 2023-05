Floridia, con la Yaris esce fuori strada: choc per neo patentata ma resta illesa

Un incidente stradale autonomo è accaduto oggi pomeriggio a Floridia verso le 18. Una Toyota Yaris con alla guida una ragazza, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in aperta campagna, Il fatto è accaduto in via Pierino Scarnà, una parallela di viale Vittorio Veneto che tutti chiamano comunemente come la 'strada del circuito'. Sono stati gli abitanti della zona a fare scattare i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco di Siracusa. Ancora da chiarire le cause che hanno portato la piccola utilitaria fuori strada. L'auto seppur con un volo di quasi due metri, è rimasta in superficie e la conducente, seppur tremante ed impaurita per ciò che le era accaduto, è scesa dall'abitacolo con le proprie gambe. Sono stati gli operatori del 118 a prestarle i primi soccorsi, ma fortunatamente non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'Umberti I°. Per la donna soltanto uno stato di choc e qualche escoriazione. Secondo quanto si è appreso sul posto, pare che la conducente fosse una neo patentata di Floridia.