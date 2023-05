Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo di 59 anni. In specie, a seguito di una segnalazione per un furto di agrumi in un terreno di contrada Sperone, territorio di Carlentini, gli uomini diretti dal dott. Sciacca hanno sorpreso il cinquantanovenne, già conosciuto alle forze di polizia, in possesso di oltre 50 chilogrammi di limoni appena raccolti.