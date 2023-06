Scontro tra due auto tra Marineo e Bolognetta: un 60enne resta ferito

Sulla strada statale 118 "Corleonese Agrigentina", a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 4,400, il traffico è temporaneamente rallentato tra Marineo e Bolognetta, nella Città metropolitana di Palermo. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due auto, una Ford Focus e una Fiat Panda con 4 persone che si sono scontrati frontalmente. Il traffico in direzione Agrigento/Marineo è deviato sulla strada provinciale 77. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ad avere la peggio è stato il conducente della panda, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidato al 118. L'uomo, di 60 anni, è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita