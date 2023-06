Sagra e musica a Siracusa con i soldi dei commercianti di via Di Giovanni

Da oggi, fino a 4 giugno sarà festa comune in via Senatore Edoardo Di Giovanni. Un momento di gioia e solidarietà voluto fortemente dai commercianti della zona. L’intero ricavato dell’evento, infatti, sarà devoluto al Centro ragazzi Autistici TMA 3.0 di Siracusa. Dopo l’inaugurazione, prevista per oggi alle ore 18, si terrà la Sagra dei “Cavateddi” alle ore 20. La serata proseguirà con esibizioni musicali, sfilate e “La notte italiana” con dj set ed animazione.

Sabato alle 19, invece, è prevista la Sagra della salsiccia per poi proseguire sia con musica dal vivo sia con dj set.

La giornata finale, domenica dalle ore 10, sarà dedicata ai più piccoli con animazione, gonfiabili, giochi e zucchero filato.

Gli eventi, presentati da Tony Iacino, con la direzione artistica di Pierluigi Giacoia vogliono in qualche modo far rivivere un senso di comunità all’insegna del sano divertimento e della solidarietà per un progetto completamente autofinanziato dalle stesse attività promotrici.