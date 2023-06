Ancora un incidente stradale nella tarda serata sulla Vittoria-Scoglitti. Si tratterebbe di un incidente autonomo: una utilitaria, per cause da accertare, è finita fuori strada. Il bilancio è di una donna ferita che è stata soccorsa dal personale del 118. Rilievi dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

(Foto: Franco Assenza)