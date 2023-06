Scicli, sparatoria a mezzogiorno: due fratelli feriti a colpi di pistola

Due persone ferite a colpi di arma da fuoco, a Scicli, poco dopo mezzogiorno. Le vittime di quello che sembra un regolamento di conti o un avvertimento si sono presentate alla caserma dei carabinieri di via Ignazio Emmolo per denunciare l'attentato. Si tratterebbe di due fratelli Sono state avviate le indagini e, davanti alla Tenenza dell'Arma, sono arrivate anche un paio di gazzelle della Compagnia di Modica e un'ambulanza del 118. Non è escluso che si sia trattato di contrasti fra due gruppi familiari sciclitani risolti a colpi di pistola. I carabinieri hanno fermato due persone per interrogarle. Sentite anche altre persone che avrebbero assistito alla sparatoria.