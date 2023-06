PRI, continua collaborazione con "Sud chiama Nord"

Convocata dal segretario Pietro Currò (nella foto), si è riunita, la direzione regionale siciliana del Partito Repubblicano Italiano. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato l'onorevole Cateno de Luca leader del movimento politico “Sud chiama Nord” e neo sindaco di Taormina e l'avvocato Salvatore Papa consigliere comunale di Messina, la direzione regionale ha deliberato all'unanimità di proseguire in Sicilia nel rapporto di collaborazione politica con “Sud chiama Nord” alla luce della condivisione programmatica e dei lusinghieri risultati ottenuti. La direzione regionale, altresì, ha dato mandato al segretario regionale a provvedere per la convocazione in tutte le province dei relativi congressi a partire dal prossimo mese di settembre e per la celebrazione del XVIII Congresso Regionale nei primi mesi del 2024.