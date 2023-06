Automobilismo, doppio colpo di Currenti alla XXXVIII edizione della Val D’Anapo- Sortino

Il portacolori della Phoenix Andrea Currenti due volte a segno con la Fiat 500 GR. 5 /700 nel secondo appuntamento di Campionato Italiano Bicilindriche. All’arrivo il catanese ha dichiarato: possiamo migliorare ancora. Ottimo risultato per la scuderia Phoenix alla XXXVIII^ Coppa Val D’anapo Sortino: Il catanese Andrea Currenti ha, infatti, firmato entrambe le gare al volante della sua Fiat 500c GR.5/700 con due prestazioni concrete e proficue ai fini del Campionato Tricolore, che sono servite a proseguire la messa a punto della vettura per i prossimi round.

Una striscia di successi che è cominciata alla 3^ Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzana, proseguita a Sarnano nel Trofeo Asso Minicar e suggellata davanti al pubblico numeroso e appassionato di Sortino.

“Vincere è sempre fantastico - ha dichiarato il pilota di Bronte - specie davanti a tanti spettatori ma possiamo migliorare ancora. A Linguaglossa non mi aveva convinto come girava il motore , siamo andati nelle Marche per verificare e lì invece è andato tutto benissimo. Qui è stato il cambio a dare qualche problemino con alcuni innesti non precisi, senza il quale si potevano fare anche crono più bassi. Puntavo a scendere sotto i 4’ e le sensazioni nelle prove erano buone, ma poi è mancato un soffio. E’ importante continuare lo sviluppo e contemporaneamente divertirsi con questi dei gioielli del passato, sempre performanti. Un grazie particolare a tutto il team e al supporto della scuderia Phoenix”.