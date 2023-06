Nave Diciotti sbarca al porto di Catania 250 migranti

Duecentocinquanta migranti, nella serata di ieri sono sbarcati nel porto di Catania da due imbarcazioni della Guardia Costiera. L'intervento di salvataggio in mare era stato precedentemente effettuato da nave Diciotti con oltre mille persone intercettate a largo delle coste calabresi. Dopo un primo sbarco a Catania, la nave si e' diretta verso i porti di Messina prima e Reggio Calabria poi e stasera ritornera' nel porto del capoluogo etneo per un ultimo trasbordo di migranti che verranno, dopo le operazioni di individuazione, distribuiti nelle strutture in tutta Italia.