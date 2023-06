Uccisi due cognati a Sant'Antimo nel Napoletano: l'assassino si costituisce

Duplice omicidio a Sant'Antimo, nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, dopo la segnalazione di diversi spari, sono intervenuti a piazzetta Sant'Antonio dove hanno trovato il cadavere del 29enne Luigi Cammisa. Il corpo dell'uomo era a terra, raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Al contempo altri militari sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17: all'interno il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24enne. Anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Le due vittime sono cognati. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si esclude alcuna pista.

Le voci si rincorrevano nel piccolo paese in provincia di Napoli. E il sospetto per lui era motivo di astio, di rancore, un tarlo. Ruoterebbe attorno a una presunta storia extra matrimoniale il movente che ha portato questa mattina al duplice omicidio a Sant'Antimo. Secondo Raffaele Caiazzo, 44 anni, Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane erano amanti. I due pero' erano anche suo genero e sua nuora, sposati con i suoi figli, Anna e Alfredo. Tra le coppie, apprende l'AGI, ci sarebbero state gia' diverse liti in passato. Luigi, 29 anni, operaio edile, due figli di 2 e 7 anni, e' stato ucciso a colpi di pistola alle 6.30 di questa mattina, mentre andava al lavoro. Poco dopo e' stato rinvenuto a casa sua il corpo esanime di Maria Brigida, 24 anni. Una vicenda che scuote di nuovo la comunita' di Sant'Antimo, gia' alle prese con la morte di Giulia Tramontano, uccisa a Milano incinta di 7 mesi, originaria proprio del comune dell'hinterland nord di Napoli. Stasera, alle 19, e' prevista una fiaccolata per ricordarla.