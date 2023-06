Gas off shore nell'Agrigentino: compensazioni alle marinerie

L'assessore regionale alla Pesca, Luca Sammartino, e il dirigente generale del dipartimento regionale, Alberto Pulizzi, hanno incontrato, nella sede dell'assessorato, i rappresentanti delle marinerie di Porto Empedocle, Licata e Sciacca e del gruppo Eni, titolare del progetto di estrazione di gas naturale nel giacimento Argo-Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia al largo di Agrigento. All'incontro hanno partecipato anche il presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e i comandanti delle Capitanerie di porto interessate. Obiettivo del confronto è stato quello di individuare compensazioni in favore dei pescatori, la cui attività risulterebbe fortemente limitata - se non del tutto impedita - dai lavori in corso per la posa delle condotte per il trasporto del gas estratto dal giacimento.