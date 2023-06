Faraone (IV): Patto Ue con l'Africa per risolvere i flussi migratori

Canali legali d'immigrazione gestiti da consolati e ambasciate e corridoi umanitari per chi scappa dalle guerre. È il percorso che l'Europa deve costruire con i Paesi del Nordafrica, a partire dalla Tunisia". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva. "In cambio di questo e delle riforme, innanzitutto il rispetto dei diritti umani, un aiuto economico che consenta di migliorare il quadro economico e sociale - aggiunge -. Adesso non si tratta di chiedere ai paesi del Nordafrica di non farci vedere, nascondere sotto a un tappeto, i morti che annegano in mare o che muoiono torturati nei centri di detenzione. Non si tratta di chiedergli di affondarli prima che superino i confini internazionali e per fortuna nemmeno di concretizzare la realizzazione di un tanto propagandistico, quanto improbabile e disumano blocco navale. Si tratta invece di occuparsi del fenomeno migratorio come fenomeno strutturale che si affronta con un patto europeo per l'Africa, senza abbandonare al loro destino i paesi geograficamente più esposti come l'Italia", conclude.