Reggina Calcio, il Tribunale 'omologa' la ristrutturazione

La Reggina 1914 ha ottenuto l'omologa del tribunale fallimentare di Reggio Calabria.

"Oggi il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza con cui omologa il piano di ristrutturazione della Reggina - è scritto in una nota della società -.

I giudici hanno dunque ritenuto che i conti presentati dalla società sono rigorosi e che è congruo il piano di pagamento dei debiti pregressi, contratti dalla precedente proprietà".

"Questa sentenza - prosegue la nota - è importante per molti motivi. Da oggi la Reggina chiude definitivamente il capitolo dei debiti del passato, un capitolo che si è trascinato per anni, e ora può guardare con serenità e sicurezza al futuro, dopo molto tempo. Viene definitivamente stabilito che quanto dichiarato in questi mesi in merito alla situazione finanziaria e all'impegno del Club ha sempre corrisposto totalmente alla realtà dei fatti".