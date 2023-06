La Cgil aderisce al Pride di Palermo: "Difendiamo i diritti di tutti"

La Cgil Palermo aderisce al Palermo Pride in programma il 24 giugno. Ieri alla Camera del lavoro, la segreteria della Cgil Palermo, allargata ai responsabili di coordinamenti e dipartimenti, ha incontrato Luigi Carollo, coordinatore del Palermo Pride, Mirko Pace, presidente Arcigay Palermo, Claudio Costanzo, portavoce del Palermo Pride, e Anke Williger per condividere i contenuti della giornata di rivendicazioni, lotta, autodeterminazione e festa in programma il 24 giugno. All'incontro era presente anche Fausto Melluso, presidente Arci Palermo. "Un incontro utile, che ha visto al centro le questioni poste dalla piattaforma del Pride sui diritti Lgbtqia+ ma anche per sottolineare che l'iniziativa si inserisce nell'ambito della mobilitazione che vedrà la Cgil a Roma il 24 giugno per il difendere la sanità pubblica, la sicurezza sul lavoro e i diritti di tutti, diritti sociali e diritti civili", dice il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo. "Il tema del conflitto sociale che è al centro, e nel titolo, della mobilitazione della prossima edizione del Palermo Pride 2023, e anche della mobilitazione della Cgil - prosegue -, va esercitato nei confronti della politica e di chi determina condizioni di sfruttamento, di discriminazione di genere e di violazione dei diritti delle persone". Cgil Palermo e Palermo Pride hanno stabilito di avviare un percorso di iniziative condivise per mettere al centro "pari dignità e diritti a tutte le persone, alle lavoratrici e ai lavoratori, sia sul luogo di lavoro che nella società. Dopo l'estate lanceremo le prime iniziative, per batterci insieme per una contrattazione sociale inclusiva dei nuovi diritti. Ci tiene insieme la forza delle idee e non la paura", conclude Ridulfo.