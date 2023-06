Il 19 giugno a Palermo assemblea regionale di Italia Viva

Si terrà lunedì prossimo, a partire dalle 15.30, in via Mozart 8, a Palermo, l'assemblea regionale di Italia Viva Sicilia. A presiederla sarà il parlamentare nazionale Davide Faraone. L'assemblea che prevede la partecipazione dei coordinatori provinciali, dell'esecutivo regionale, degli eletti nelle istituzioni, sarà aperta anche agli iscritti e ai simpatizzanti, oltre che alla stampa. Durante i lavori si discuterà delle future sfide elettorali, di alleanze e aggregazione dei riformisti anche in Sicilia, dell'organizzazione del congresso che si terrà in autunno, della scuola nazionale per under 35 che quest'anno si terrà in Sicilia. Si farà poi un bilancio sulle elezioni amministrative e sul radicamento in tutta la Sicilia.