"Media e Democrazia". A Vittoria iniziativa del Kiwanis con due giornalisti siciliani

Come è cambiato il rapporto tra media e democrazia con il mutare degli strumenti di comunicazione? Come incidono sul diritto dovere di informare e in qual modo l’esercizio della democrazia ne viene contaminato? Ai giornali si sono affiancati da circa venti anni migliaia di canali di comunicazione in cui ognuno può scrivere ciò che pensa e vuole dettando opinioni e informazioni alla pubblica opinione senza l’intermediazione del lavoro giornalistico, minando le basi di un corretto esercizio democratico. Al centro le fake news che imperano sovrane. Il rapporto tra Media e Democrazia è il tema di un dibattito tenutosi a Vittoria (Sala delle Capriate “Gianni Molè”) al quale hanno dato il loro contributo i giornalisti Antonello Piraneo, direttore del quotidiano “La Sicilia “e Franco Nicastro dell’Ansa; dibattito moderato dal giornalista Gianni Di Gennaro. L’appuntamento è stato promosso dal Kiwanis Club di Vittoria, Kiwanis Club kamarina con il patrocinio del Comune.

I saluti del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, sono stati caratterizzati dall’opinione che la percezione della realtà è contaminata dal controllo dei media e ci si trova a fare conti con una realtà virtuale che pone l’esigenza di recuperare al più presto il senso etico della notizia e in questa direzione è importante la formazione che può offrire la scuola, le istituzioni ad ogni livello che hanno anche il compito di recuperare e difendere il pensiero critico.

Nel merito Antonello Piraneo ha osservato un cambiamento radicale del nostro modo di vivere dovuto alla presenza dei social. Ha denunciato un grande limite nell’informazione: l’assenza di una mediazione giornalistica nel produrre la notizia; mediazione che sta alla base della corretta informazione. Del resto tutto è frutto di una crisi dell’editoria.

Il Web è ricco di insidie e di trappole. Una volta si diceva “la notizia è vera perché l’ho letta sul giornale”: oggi si è persa questa sana abitudine. Una falsità diventa una notizia. I giovani non entrano nelle edicole. Il giornale nasce e si sviluppa narrando il territorio in cui agisce. La Sicilia lo fa, senza non poche difficoltà, da 78 anni. Si dichiara ottimista sul futuro dei giornali; la base di una vita democratica necessita della loro presenza.

Questa tesi è stata ulteriormente confermata da Franco Nicastro che non vede l’esistenza di uno Stato democratico senza i giornali che sono il punto nodale tra democrazia e informazione. Il Web ha cambiato il modo di interpretare l’informazione e sulle prime il fenomeno era stato visto con un certo ottimismo e speranza, poi le cose non sono andate esattamente così. Fake news nascono e si sviluppano senza la mediazione giornalistica e oggi è invalsa la scelta di escludere i giornalisti dall’informazione.

Oggi l’informazione tiene conto della velocità con cui viene data e questa non consente razionalmente una verifica dei fatti che sottende la notizia e quindi viene fornita una pessima informazione con tutte le conseguenze del caso.

È urgente la necessità e il bisogno di ridare una dimensione etica alla formazione delle notizie. Peraltro chi fa il giornalista è tenuto ad un codice etico che deve rispettare. Ma in fondo i motivi del condizionamento sono nello stato di salute dell’editoria. La riduzione del costo del lavoro dei giornalisti, a tutti i livelli, ha penalizzato l’attività con tutto ciò che ne consegue. Per Franco Nicastro ci sono motivi per essere preoccupati, non tanto per i giornalisti ma per la tenuta della democrazia.