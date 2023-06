Forestale sequestra 2 tonnellate ortofrutta a Caltanissetta

Quasi due tonnellate di ortofrutta non tracciabili sono state sequestrate a Caltanissetta dal corpo forestale della Regione Siciliana.

Coordinati dal Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia i militari hanno intercettato e verificato il carico per verificarne l'origine italiana o extra nazionale, accertando irregolarità della normativa europea sulla tracciabilità della merce.

Una partita di ortofrutta è stata trovata al centro del piazzale del mercato e non era riconducibile a nessuno dei quattro commissionari ufficiali presenti. Si presume che all'arrivo degli agenti i venditori, evidentemente non in regola, abbiano preferito abbandonare la merce piuttosto che essere identificati. I prodotti ortofrutticoli in buono stato di conservazione sono stati destinati alla parrocchia Santa Croce di Caltanissetta per la mensa dei poveri mentre quelli andati a male e non più commestibili sono stati distrutti.

"Proseguono senza sosta - ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente, Elena Pagana - i controlli del nostro Corpo forestale per garantire la sicurezza alimentare dei siciliani e, al contempo, tutelare gli agricoltori dell'Isola.

Le verifiche sulla tracciabilità continueranno in maniera serrata e sistematica".