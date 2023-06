Ragusa, nuovo corso di laurea: sta per nascere il comitato di indirizzo

Nel quadro delle attività di sviluppo previste per il corso di laurea in Management delle imprese per l'economia sostenibile, sono stati diramati in queste ore gli inviti ad alcuni esponenti di gruppi ad hoc dai quali sarà formato il comitato di indirizzo del Mies. Il comitato di indirizzo orienta, sotto il profilo tecnico e culturale, le scelte didattiche e l’interazione sociale del corso con il territorio. Il primo incontro per la costituzione del comitato si terrà il 29 giugno alle 16 presso la sede di Ragusa dell’Università di Catania, ex distretto militare di Ragusa Ibla, via dottor Solarino. A darne comunicazione Giuseppe Lavima, presidente del Consorzio Universitario di Ragusa, e Pierluigi Catalfo, presidente del Mies.