Siracusa, droga confezionata pronta allo spaccio: arrestato 18enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 18enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo, della sostanza stupefacente, già confezionata in dosi, suddivisa in grammi: 3 di cocaina, 8 di crack, 16 di hashish e 19 di marijuana, che è stata sequestrata, così come gli oltre 400 euro, ritenuti provento dello spaccio. Dopo le formalità di rito, così come disposta dall’Autorità giudiziaria, è stato tradotto in carcere.