Almaviva, sit in a Palermo: la Regione ci snobba

- Nessun incontro tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e i sindacati - Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc - in sit in davanti la sede della Regione, a Palermo, per lo sciopero nazionale dei lavoratori Almaviva. I sindacati, dicono, "avevano inoltrato la richiesta d'incontro con largo anticipo, venerdì scorso, ma alla delegazione che attendeva in piazza non è mai giunta la notizia di una convocazione". In piazza, per il silenzio da parte della Regione, non sono mancati fischi e slogan di protesta. ''Nessun rappresentante istituzionale delegato o assessore ha ritenuto opportuno presentarsi all'incontro - affermano - Dopo quattro ore di attesa per essere ricevuti dalle istituzioni, ancora una volta indifferenti ad azioni speculative che portano via dalla Sicilia quote di lavoro, i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno evitato almeno la mortificazione di essere lasciati dietro la porta''. ''Oggi - aggiungono i rappresentanti sindacali - è stata scritta una brutta pagina per questi siciliani abbandonati anche dalle loro istituzioni nel momento del bisogno. Lo sciopero ad oltranza e tutte le azioni di lotta continueranno fino a quando Trenitalia e Comdata insisteranno con questa scelta scellerata di macelleria sociale contro tutti i siciliani''.